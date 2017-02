Peugeot Partner Tepee Electric: voor de groene gezinnen (2017)

Elektrische Peugeots, ze lopen niet in grote getallen van de band. Toch hadden ze al sinds 2012 een elektrische Partner in busjestrim. Familiebroertje Tepee mag nu ook elektrisch rondbollen. Met een 22.5 kWh-batterijpakket en een range van 170 kilometer. Voor de kinderen naar de crèche te brengen en terug dus.

Peugeot vond de tijd rijp om haar elektrische knowhow in de Partner ook naar de Tepee versie te brengen. Waardoor nu ook gezinnen kunnen rondzoemen in alle stilte. Daarvoor leent de Tepee de technologie van de Partner Electric die al sinds 2012 door bedrijven kan worden gekocht. Uiterlijk daardoor geen verschillen, wel wordt de diesel of benzine ingeruild voor elektrokracht.

Die heeft twee lithium-ion-pakketten verstopt in zijn frame achteraan voor een totaal van 22.5 kWh. Energie die een compacte elektrische motor met 67 pk en 200 elektrische Newtonmeters koppel. Batterijen opladen tot 80 procent kan binnen een half uurtje, helemaal opladen via het thuiscontact kan tot 15 uur duren. Al beschik je dan wel over zo'n 3.000 liter aan bergruimte en een range van 170 kilometer in de NEDC-cyclus. Vanaf september te bestellen bij je plaatselijke Peugeot-dealer.