Ferrari 812 Superfast

Als we het autosalon van Genève in het vizier krijgen, kunnen we er prat op gaan dat de supercarbouwers altijd een tandje bij steken. Bij Ferrari hebben ze dit jaar hun snelste productiemodel ooit op het programma staan.

De 812 Superfast heeft alles in zijn naam wat je wil weten. De nieuwe 6.5 V12 is de strafste in het Ferrari-gamma en levert 800 pk op de achterwielen bij 8.500 rpm. Het koppel ligt daarbij op 718 Nm bij 7.000 rpm, al is het merendeel daarvan al beschikbaar vanaf 3.500 rpm. Daarmee jaag je de Ferrari in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid ligt boven de 340 km/u, als je durft.

geschiedenis

De looks worden geïnspireerd op de 365 GTB4 uit 1969. Daarbij denk je aan de vier ronde achterlichten, maar ook de hoge achterzijde van het model. Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Ferrari werd een nieuwe roodtint bedacht; Rosso Settanta.

De Ferrari schakelt automatisch via een bak met dubbele koppeling en Ferrari heeft alles in het werk gesteld om extreem korte schakeltijden te begomen. Slip Slide Control is aanwezig, net als de EPS elektronische stuurbekrachtiging. Dat laatste is er voor het eerst op een Ferrari.

Deze nieuwe bolide is te zien op het autosalon van Genève, dat begin maart haar deuren opent.