Pikantste Kia Picanto schopt het tot 100 pk

Hoewel de derde generatie Picanto geen geheim meer is, bleef Kia vaag over het motorenaanbod. Tot nu, want het Zuid-Koreaanse merk heeft wat meer info losgelaten naar aanloop van het autosalon van Genève. Onder de kap geen diesels (het zou niet passen in het kleine A-segment), wel meerder benzines.

Zo is de instapbenzine een 1-liter blok met 66 pk. Ideaal voor rond de kerktoren dus. Daarboven positioneert zich een 1.2 viercilinder benzine met 83 pk. Een blok dat zelfs in de grotere Rio een degelijke indruk naliet. De fun zit 'm echter in de top, want daar prijkt de gezamenlijk door Hyundai en Kia ontwikkelde 1-liter driecilinder met turbo. Die 1.0 T-GDI doet het in de Picanto met 100 pk en 172 Nm. Genoeg om pikant uit de hoek te komen.

Toch op vlak van hernemingen en bochtenwerk lijkt ons. Want de sprinttijd naar de honderd van zo'n tien seconden is natuurlijk niet om naar huis te schrijven. Tegen de zomer alvast bij je dealer, de Picanto. Leveringen voor de meest potente versie starten evenwel pas in het najaar.