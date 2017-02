Lexus breidt LS-gamma uit met hybride versie

In navolging van de LS 500 met 3.5 V6 twinturbo gooit Lexus nu dus de hybrideversie voor de leeuwen. Die krijgt evenzeer een '500' in de benaming, al is ons nog niet duidelijk of het om dezelfde benzinemotor zal gaan. Wel zien we dat Lexus wat downsize't, aangezien de vorige LS nog een LS 600h-logo op de kofferklep mocht dragen.

Meer technische details over de luxe hybride van Lexus krijgen we naar alle waarschijnlijkheid als het salon van Genève haar deuren opent.