Eh? Citroën met SpaceTourer 4x4 Ë Concept naar Genève

Hier op de redactie zijn we nog altijd aan het discussiëren hoe we die letter nu moeten uitspreken. E-Tréma is een mogelijkheid, maar spui vooral zelf je idee in de comments. De Ë is overigens een lifestyle lijn bij Citroën, voorgesteld op het autosalon van Parijs in oktober vorig jaar.

Voor deze concept car werd de Concept SpaceTourer van een paar salons geleden afgestoft en herwerkt. Dangel zorgt nog steeds voor de vierwielaandrijving en de offroad looks, terwijl Citroën zelf voor 19 inch velgen kiest. Verder worden grijs en rood gecombineeerd voor de carrosserie.

Voor het interieur ging Citroën in haar eigen Ë lifestylelijn neuzen. Tweekleurige Alcantara stoelen zijn het resultaat samen met een hoop blauw-rode accenten.