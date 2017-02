Ford Focus Electric bolt voortaan 225 kilometer ver

De Ford Focus Electric is zo één van die 'eerste generatie' elektrische wagens. In die zin dat de accu van 23 kWh een range voorop stelt van 160 kilometer. Of in de realiteit zo'n 120 stuks. Een cijfer waar de Renault Zoe tegenwoordig eens Frans om gniffelt. Al is er beterschap, want Ford heeft de Europese Focus Electric een update gegeven in navolging van zijn Amerikaans broertje.

Het resultaat is een gegroeide batterij van voortaan 33.5 kWh, waardoor je volgens de officiële NEDC-cyclus 225 kilometer ver moet geraken. Nog steeds een kleine handicap tegenover een resem andere elektrische wagens op de markt. Waardoor je jezelf kan afvragen waarom Ford de moeite doet om de Focus Electric te commercialiseren in ons Belgenland met een prijs van zo'n 40.000 euro.