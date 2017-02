McLaren binnenkort nog wat Britser

Nee, een ketel om thee te zetten moet je nog steeds niet verwachten in de Britse sportwagens van McLaren. Wel verplaatst het merk de productie van haar koolstofvezel chassis van Oostenrijk naar Engeland. Een investering van zo'n 60 miljoen euro die ze graag zien komen in Brexitland.

Ruwweg 50 procent van de onderdelen op een McLaren zijn van Britse origine, binnenkort stijgt dat getalletje naar 58 procent. Het sportwagenmerk heeft namelijk besloten om de productie van haar koolstofvezel chassis naar het eigenzinnig eiland te halen. Op dit moment wordt die nog geproduceerd door een toeleverancier in Oostenrijk. McLarens oog viel op het stadje Sheffield in het noorden van Engeland, zo'n 300 kilometer van thuisbasis Woking.

De investering van zo'n 60 miljoen euro moet voor meer dan 200 banen zorgen op Britse bodem. Waardoor we ons kunnen inbeelden dat het lokale bestuur McLaren graag ziet komen. Is de fabriek tegen 2020 af, dan gelooft McLaren dat het dichterbij brengen van de productie het merk op jaarbasis zo'n 11 miljoen euro kan besparen. Om dan nog maar te zwijgen over de vraagtekens die er waren rond import in Brexitland. Al geeft het Britse merk mee dat ze dit plan al hadden goedgekeurd voor het referendum.

Tegen 2022 plant McLaren trouwens 15 nieuwe wagens, dus het nieuwe bedrijf heeft werk voor de boeg.