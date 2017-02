Skoda-designer Jozef Kaban trekt naar BMW

Jozef Kabaň, huidig hoofddesigner van Skoda, verlaat de Volkswagen Groep om deel uit te gaan maken van BMW's designteam. Waardoor Karim Habib feitelijk al een opvolger heeft. Habib, die stond vlak voor zijn vertrek nog in voor de nieuwe generatie 6 Reeks, toekomstige X7 en nieuwe Z4. Waardoor je een idee hebt wat voor soort auto's Kabaň zal vormgeven.

De 44 jarige Slovaak vergaarde (designer)naam bij Audi als hoofddesigner in 2007. Daarnaast werkte hij ook aan de Bugatti Veyron en was hij sinds enkele jaren hoofddesigner bij Skoda. Zijn laatste werk daar is de Octavia facelift. Al zal zijn hand ook nog te herkennen zijn in de Citigo en Rapid facelift later dit jaar als de gloednieuwe Yeti. Bij BMW zijn ze alvast blij met z'n komst. Of zoals hoofddesigner Adrian van Hooydonk zegt:

"Ik kijk uit naar de komst van Jozef Kabaň omdat we zijn ervaring, talent en visie nodig hebben om onze toekomst vorm te geven."