Officieel: Toyota Yaris facelift (2017)

Via de sportiefste versie hadden we al een klein beetje zicht op de Yaris facelift, vandaag onthult Toyota in detail de veranderingen die het kleintje onderging. 90 miljoen euro aan veranderingen trouwens...

Met zes jaar op de teller begint de Yaris wat bij de oudjes van het segment te horen. Dat weten ze bij Toyota ook, waardoor een stevig herwerkte versie hem terug in het oog moet laten springen van B-segment cliënteel. 90 miljoen euro, dat het Toyota over voor de ontwikkeling van deze facelift. Om maar te zeggen dat het best blijft geloven in de huidige generatie van de Yaris.

Visueel dan ook een stevige verandering. Niet zozeer merkbaar frontaal waar er wel nieuw en sportiever bumperwerk valt te rapen wel achteraan, waar er compleet niet lichtwerk present tekent. Het zorgt alvast voor een meer volwassen voorkomen Zeker in het heerlijke Hydro Blue met zwart accentdak. Een nieuwe lakkleur die samen met Tokyo Red de al acht bestaande kleurtjes vervoegen.

Gevoel voor veiligheid

In het interieur zorgen opgewaardeerde materialen en een 4.2-duims kleurenscherm pal voor de chauffeur voor het nieuwe gevoel. Al zijn ook de ventilatiemonden nieuw. Echt z'n leeftijd verbergen doet de Yaris binnenin niet. Al countert het kleintje dat door standaard uit te pakken met Toyota Safety Sense. Waardoor noodremhulp, automatische grootlichten, rijstrookassistent en een verkeersbordherkenner gewoon present tekenen (behalve op de instapversie natuurlijk).

Het gebruik van nieuwe materialen en aangepaste componenten moeten er tenslotte voor zorgen dat het rijcomfort er op vooruit ging. Nieuw ophangingspunten voor de motor halen de trilling weg terwijl aangepaste dempers en een opnieuw gekalibreerde stuurinrichting voor een meer vloeiende rijdbeleving moeten zorgen.

Met 1.5

Niet enkel de achterlichten zijn een grote nieuwigheid. Ook onder de kap werd er stevig gemorreld. De 1.3 benzine mag het pad ruimen voor een nieuwe 1.5 benzine. Die is atmosferisch, 111 pk sterk (136 Nm) en zo maar even een klein secondje sneller dan de oude 1.3 naar de honderd. Waardoor je van een sprinttijd van 11 seconden mag spreken. Daartegenover zou het blok dan weer 12 procent zuiniger moeten zijn.

De Hybrid versie blijft ook present. Uniek in het B-segment trouwens. Die pocht nog steeds met een CO2-uitstoot van 75 g/km en een normverbruik van 3,3 l/100 km door een 1.5 benzine (nee, niet het nieuwe atmosferische blok) vast te hangen aan een elektromotor. Verder is het vooral uitkijken naar de terugkeer van de yaris in het hothatchsegment. Want nu Toyota terug van jetje geeft in het rallykampioenschap kan zo'n potente versie niet uit blijven. Die gaat volgens Toyota alvast over +210 pk beschikken. Waardoor het niet onlogisch is dat we stiekem benieuwd zijn.

De opgepoetste Yaris met aangepaste uitrustingsniveau kan je binnenkort tegenkomen bij je plaatselijke Toyota-dealer.