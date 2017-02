Tata brengt sportwagen met middenmotor mee naar Genève

Tata Motors is de grootste Indische constructeur die vooral teert op betaalbare karretjes. Al is het ook eigenaar van Jaguar Land Rover en die twee merken gaat het voor de wind sinds die overname. Waardoor we best met de nodige interesse kijken naar het nieuwe merk dat het bedrijf nu uit de grond wil stampen. TAMO zal het heten en eigenlijk mag je niet van een automerk spreken. Tamo zal - en we citeren - 'dienst doen als een open platform om te netwerken met start-ups en toonaangevende technologiebedrijven wereldwijd om op die manier toegang te krijgen tot trends, innovaties en oplossingen voor het ontwerpen van spannende toekomstige producten en diensten.'

Het eerste product is evenwel een auto, een tweezitter met middenmotor en een productieoplage van 250 stuks. Eentje die gebruik zal maken van lichte materialen om het gewicht onder de 800 kilogram te krijgen. Gekoppeld aan een 180 pk sterke 1.2 turbobenzine moeten de prestaties navenant zijn. Waar het dienstenverhaal juist in de mix komt is op dit moment nog niet geweten. Meer info zien we alvast op het salon van Genève begin maart.