Officieel: BMW 5 Reeks Touring (G31)

Op het Belgische autosalon was de BMW 5 Reeks Touring er alleen voor de happy few, maar vandaag laat BMW de wagen aan iedereen zien. Kijk je even mee?

Al 25 jaar weet BMW de klanten te bekoren met de breakversie van de 5 Reeks. Destijds op de markt gebracht als antwoord op de Audi 100 Avant, heeft de 5 Reeks Touring tegenwoordig zijn eigen karakter goed uitgewerkt. Bij de vijfde generatie is dat niet anders, getuige de vele nieuwigheden die hun weg vinden naar deze Touring.

Automatische hoogteregeling van de achterophanging is standaard op deze BMW, een achterophanging waarvan de langsliggers net als de kofferklep van aluminium vervaardigd zijn.

afgetraind

Uiterlijk is de 5 Reeks een opvallende verschijning, vooral in de sportoutfit waarin ze hem voor de fotoshoot hesen. De diffusor achteraan is prominent aanwezig en moet laten zien dat deze BMW ook volgeladen stevige prestaties kan neerzetten. Volgeladen, dat is met 570 liter in de laadruimte, of 1.700 als je de achterbank in 40/20/40 neerklapt. BMW pocht er ook mee dat deze nieuwe 5 Touring tot 730 kg mag laden, een stijging van 120 kg ten opzichte van zijn voorganger.

Al is de vraag of je zoveel gewicht in je luxewagen wil leggen. BMW verwent de inzittenden alweer. Zo is er een 10,25" bedieningsscherm voor het iDrive bedieningssysteem. De nieuwe presentatie zorgt volgens BMW voor een meer intuïtieve bediening, waardoor de bestuurder de ogen op de weg kan houden. Ook de Head-Up Display kreeg een update en heeft nu een 70 procent groter projectievlak, dat wil zeggen: nog meer info op de voorruit.

makkelijk parkeren

Wie de ogen helemaal op de weg wil houden, kan de gesture control en verbeterde spraakbediening aanspreken. Dankzij de functie Remote 3D View kan de bestuurder beelden van de omgeving rond zijn wagen weergeven op het scherm van zijn smartphone.Verder helpt het On-Street Parking Information-systeem ook de vrije parkeerplaatsen in de buurt. Met ParkNow kan je online parkeerplaatsen reserveren en betalen zonder cash geld, terwijl je de Park Assist via je Remote Control de auto automatisch laat parkeren. James Bond-stijl, iemand?

BMW lanceert de 5 Reeks Touring op dezelfde manier als de berline; met vier motoren. Een 530i, een 540i, een 520d en een 530d. Het vermogen strekt daarbij tussen 190 pk voor de 520d en 340 pk voor de 540i. De 530i viercilinder komt er ter vervanging van de 528i met 245 pk. Geen hybride gepraat voor de Touring hier, al zou dat in onze contreien best een goed verkoopsargument zijn.