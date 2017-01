Skoda Kodiaq Sportline maakt het lijstje af

Hoge verwachtingen die niet helemaal kunnen worden ingelost, deze Kodiaq Sportline. Want kan je de Superb Sportline uitrusten met een 280 pk sterke viercilinder (Seat Leon Cupra iemand?) en vierwielaandrijving, dan topt de Kodiaq in sportiefste trim op 190 pk. Waardoor 'ie het meer dan zijn sedanbroertje van de looks moet hebben.

Die looks laten zich gelden via zwarte accenten rondom en aangepast bumperwerk voor en achter. 19-duims velgen moeten dan het plaatje afmaken. Al kan je optioneel ook voor schoeisel in maatje 20-duim gaan.

4x4 standaard

Onder de kap dus maximaal 190 pk dat wordt getrokken uit de 2.0 TSI (het blok dat ook 280 pk kan opwekken) of een 2.0 TDI. Lager op de ladder diezelfde 2.0 TDI met 150 pk en helemaal onderaan een 1.4 TSI met eveneens 150 pk en een sprint naar de honderd van 9,8 seconden. Tja.

Gelukkig verzaakt Skoda de offroadkwaliteiten niet en is de Sportline-uitvoering steeds uitgerust met vierwielaandrijving. Op het autosalon van Genève zal Skoda de Sportline tonen naast de Scout. Je weet wel, de variant die je eigenlijk moet hebben.