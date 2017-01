Dodge SRT Challenger Demon doet het met dragbanden af-fabriek

Ietwat een primeur in autoland, want de op til staande Dodge Challenger Demon zal standaard afgeleverd worden met dragracebanden (lees: slicks) aan klanten. Kwestie van +700 pk makkelijk kwijt te kunnen in de regen...

De overtreffende trap van de Hellcat moet de Demon worden en die eerste is al geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De Demon belooft alvast een breder stelsel met dito breder schoeisel. Specifiek gaat het over rubber van Nito in maatje 315/40R18. Die NT05R van de Amerikaanse bandenfabrikant is goedgekeurd voor verschillende dragracecompetities. Waardoor wel duidelijk wordt wat de bedoeling is van deze Demon.

Mondjesmaat laat Dodge informatie los dat het debuut op het autosalon van Los Angeles in april. Dat dit een van de pot gerukt product wordt, dat mag wel duidelijk zijn...