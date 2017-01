Volkswagen komt met verwarmbare 'zilveren voorruit'

De dagen dat je draadjes kon tellen in verwarmbare voorruiten zijn geteld. Volkswagen is namelijk klaar met haar climate windscreen, een voorruit waar een flinterdun laagje zilver tussen zit gevangen dat onder stroom even snel de voorruit ontdooid.

Geen echte noviteit meer, voorruiten met een ontdooifunctie. Alleen zaten er daardoor tot nog toe altijd kleine draadjes in het raam. En die konden eenmaal je er op begon te letten best storend zijn. Volkswagen, die maken nu komaf de draadjes. Want dankzij een dun laagje zilver in het raam is er geen draad meer nodig. Onder stroom warmt die laag op en zorgt het ervoor dat je voorruit snel ontdooit.

Meer nog, dankzij een sterkere reflectie zou het ook in de zomer koeler moeten blijven in de wagen. Een win-win-situatie dus. VW's climate windscreen valt initieel te bestellen op de Golf, Tiguan, Sharan en Passat. Al zullen andere modellen en andere merken (Audi iemand?) waarschijnlijk snel volgen.