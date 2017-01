Oeps: Ford Mustang haalt amper 2 sterren op Euro NCAP

Een wat rare keuze van de Euro NCAP om een model tegen een muur te zwieren vlak voor 'ie aan de facelift gaat. Al is het daarom niet minder belangrijk natuurlijk. En in het geval van de Mustang blijkt het resultaat ondermaats te zijn. Want het veiligheidsorgaan geeft de Ponycar in Europese specificatie amper 2 sterren op 5. Op hetzelfde niveau als de nieuwe Lancia Ypsilon, waarbij de motor in brand vloog tijdens de tests...

Bij de Mustang loopt het gelukkig zo'n vaart niet. De musclecar wordt genadeloos afgestraft door het ontbreken van een noodremsysteem en gordels achter die zichzelf strak trekken bij een nakend ongeval. Daarnaast bleken bij een frontale crash de airbags voor niet genoeg op te blazen en schoof de achtersta passagier onder zijn gordel door. Bij een zij-aanrijdingtest knalde de '10-jarige' testpop met zijn hoofd tegen het interieur voor de gordijnairbag de pijn kon verzachten. Arme Timmy.

Facelift beter?

Ford hoop alvast dat ze met de facelift Mustang meer (of net minder?) potten kunnen breken. Die krijgt namelijk standaard lane keep assist en pre-collision Assist. Wat al zo goed als zeker garant staat voor een extra ster. Nu nog iets aan die airbags doen, Ford...