Subaru plaagt met nieuwe XV

Was het voordien de Impreza XV, dan zag Subaru rond 2010 in dat de markt van crossovers dermate aan het groeien was dat de XV een op zichzelf staand design kreeg. Met de fundamenten van de Impreza intact uiteraard. Die XV - dat niet echt echt een succesverhaal was voor de Belgische markt - mag dit jaar op pensioen en zal opvolgen krijgen van een gloednieuw exemplaar.

Afgaande op het teaserbeeldje zal die een stuk strakker voor de dag komen. Nodig ook, want Subaru kan elk volumemodel in België gebruiken dat het kan krijgen. Want hoewel aardig, zo'n WRX STI, draai je natuurlijk volumes met een crossover. In maart krijgt de nieuwe XV alvast zijn debuut.