Officieel: Opel Crossland X weet zelf niet wat het wil zijn (2017)

Opel is klaar met haar Crossland, een compacte crossover die los in het vaarwater van de Mokka X valt. Al garanderen de Duitsers dat er bestaansrecht is voor beide rakkers. Door de Crossland vooral te positioneren voor de Urban Jungle, met enkel voorwielaandrijving.

BMW heeft de X-reeks, Opel lijkt er ook zin in te hebben. Al gebruikt het Duitse merk uit Rüsselsheim de X wel als suffix. Want na de Mokka X (de Mokka facelift zeg maar) is er nu ook de Crossland X die later gezelschap krijgt van de Grandland X.

Maar goed, de Crossland X dus, een crossover die het goede weer moet maken in het segment van de Peugeot 2008 en Renault Captur. Daarvoor zal 'ie zich onder de Mokka positioneren, ook al meet hij met z'n 4,21 meter amper 5 centimeter korter. Belangrijker om weten is dat de Crossland op een totaal nieuw onderstel staat dat later ook richting de nieuwe generatie Peugeot 2008 en Citroën C3 Picasso vliegt.

Ook anders is de aandrijving. Want waar de Mokka X nog aan de vierwielaandrijving kan gaan blijft deze Crossland X uitsluitend FWD. Of je daarmee echt een verschillend cliënteel aanspreekt? Nou.

Mokka met pit

Klanten zullen wel alvast aangetrokken worden door de looks. Want de Crossland X is gewoonweg een leuk ogende crossover. Met een C-stijl die wordt ondersteund door de achterlichten en een kwalitatief interieur.

Over prijzen en motoren blijft Opel nog in stilzwijgen. Al zal die info naar aanloop van het autosalon van Genève waarschijnlijk doorsijpelen tot onze redactie.