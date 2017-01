Nissan gaat autonoom rijden in Londen

Brexit of niet, het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor Nissan. Net zoals Nissan belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk. Want één derde van de total autoproductie op het eiland heeft een Nissan-badge op de kont. Meer nog, volgens insiders zal de overheid automerken compenseren voor het verlies van competitiviteit door die Brexit.

Geruststelling genoeg voor Nissan om te besluiten haar autonome technologie in Londen te testen. Waardoor die hoofdstad de eerste Europese plaats wordt die Nissan als proeftuin zal gebruiken. Een tuin waar je volgende maand een aangepaste Leaf zal tegenkomen met de laatste autonome tech van het merk.