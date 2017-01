Mercedes grootste premiumconstructeur 2016

Dieter Zetsche, de CEO van Mercedes, voelde het tintelen in zijn snorretje en blijkt gelijk te hebben. Mercedes was in 2016 het grootste 'premiummerk' ter wereld. Stap opzij, BMW.

Halverwege vorig jaar werd het al duidelijk, nu is het officieel; na jaren van knokken is Mercedes het grootste premiummerk ter wereld. Een titel die zowat in het leven is geroepen door BMW, Audi en het merk met de ster. Knap, want Mercedes zelf had pas in 2020 gehoopt op die stek te eindigen. Hoe het BMW en Audi achter zich heeft kunnen laten?

Verfrissend volume

Het valt niet te ontkennen dat Mercedes een stevige wind van vernieuwing door haar line-up heeft laten gaan. Gestart met de S-klasse in 2013, naar volume gebracht met de A, CLA & GLA en tenslotte afgemaakt met de rest van haar modellen. Het resultaat? Vaste en nieuwe klanten die massaal naar de Mercedes-dealer afzakken om een bestelbon te tekenen.

Om je een idee te geven, in 2016 steeg de verkoop van het merk wereldwijd met 11 procent. Elf! Zo'n cijfer verwacht je van een merk met twee modellen in het gamma dat plots op de proppen komt met een puike hatchback. Niet van een merk dat al stevige volumes draait. Het resultaat is alvast een verkoop van 2.08 miljoen wagens vorig jaar. Waarmee Mercedes dus de kroon spant, want BMW verkocht vorig jaar 2 miljoen wagens (+5,2 procent) en Audi 1.87 miljoen stuks (+3,8 procent).

Eenheidsworst met rimpels

Een andere factor die je niet uit het oog mag verliezen is de huidige positie van de twee andere premiummerken in haar gamma. Zo wachten we bij Audi op een nieuwe A1, A3, A6, en ga zo nog maar even door. Daarnaast lijkt het dat klanten de eenheidsworst wat hebben gezien. Waardoor het niet ongebruikelijk is dat na een Audi of twee te verslijten ze plots in de verleiding komen om zo'n frisse Mercedes op de oprit te plaatsen.

Al heeft BMW zeker ook wat te maken met de winst van Mercedes. Het merk heeft met de 5 Reeks de eerste van haar nieuwe generatie wagens op het strijdveld gezet maar hinkt voor de rest achter met modellen met leeftijd op de teller. Daarnaast beweren kwatongen dat de richting die BMW uitvaart - ingezet met die nieuwe Fünfer - niet visueel vernieuwend genoeg is om klanten warm te krijgen.

Laat de strijd van 2017 alvast beginnen!