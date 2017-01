Mercedes-AMG noemt haar hypercar 'Project One'

Mercedes-AMG heeft haar toekomstige hypercar een werktitel gegeven, 'Project One'. Al kan je met de F1-motor onder de kap evengoed van 'Project Formule One' spreken.

Mercedes heeft officieel wat informatie losgelaten over haar AMG hypercar. Waardoor we geruchten kunnen bevestigen en informatie kunnen bijsturen. Zo hebben we nog altijd geen officiële naam maar doopt Mercedes-AMG hem tijdens het plaagproces wel tot Project One. Daarnaast is het volgens de Duitsers de meest fascinerende tweeziter die ooit de openbare weg zal betreden. Met de Bugatti Veyron, Koenigsegg One:1 en McLaren P1 in het achterhoofd doet Mercedes daarmee een straffe uitspraak.

Hoewel styling nog serieus onder doek blijft, krijgen we wel meer info over de aandrijving mee. Het eerder gerucht blijkt daarmee te kloppen, want de 1.6-liter V6 van het Formule 1-team mag ook plaatsnemen onder de kap van de hypercar. Koppel dat aan een elektrische motor en Mercedes-AMG pocht over +1.000 pk. Verwacht wordt dat Mercedes het autosalon van Frankfurt later dit jaar aangrijpt om de Project One voor te stellen.