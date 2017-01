Officieel: Kia Stinger is vierdeurs GT om 'u' tegen te zeggen

Hoewel je het succes van de Zuid-Koreaanse merken in Europa en Noord-Amerika niet kan ontkennen (Hyundai, Kia, SsangYong), kan je moeilijk van creaties spreken waar de designheerlijkheid vanaf druipt. Of zo was het vroeger althans, want Hyundai heeft met Genesis een brute sedan die mocht uitgroeien tot eigen merk, Kia werpt de Stinger in de strijd. Evenzeer een sedan, dat wel, maar eentje die meer de coupélijn opzoekt.

Het zal je dan ook niet verbazen dat deze Stinger vooral op Europese bodem werd bedacht. Meer nog; in Kia's designstudio in Frankfurt. Wat meteen ook het relatief Europees lijnenspel verklaard. Er zijn er die er Jaguar in zien, andere Alfa Romeo en Maserati. Alvast complimenten aan het huis van Gregory Guillaume, de hoofddesigner van Kia Europa. Wij houden het vooral op een gespierde sedan met unieke trekjes en misschien wel een beetje overdreven - en soms vals - geaccentueerd koelsleufwerk. Iets waar Amerikanen natuurlijk weer gek op zijn.

Dank de Biermann

Die Amerikanen zullen evenzeer smullen van het onderstel, want de achterwielaangedreven set-up met MacPherson voor en multilink achteraan werd tot in de puntjes uitgewerkt door Albert Biermann. Jupiler wie? Albert Biermann, een man die in zijn studententijd voor de lol met tourwagens racete, in de jaren 80 meewerkte aan de BMW E30 M3 Group A Racer en vlak voor zijn vertrek naar Hyundai/Kia in 2014 zich nog boog over de BMW M3 (E92) en BMW M5 (F10). Enfin, een man die zijn weg rond ophangingen kent.

Daarom ook dat de RWD-versie standaard een mechanisch slipdifferentieel krijgt en de vierwiel aangedreven variant - want die komt er ook - gebruik zal maken van een uitgekiende set-up. De kennis van een elektronisch aanpasbare ophanging neemt Biermann ook mee uit München, want de Stinger zal over een exemplaar beschikken met vijf verschillende modi.

Autobhan stormer

De Stinger krijgt zijn debuut op het autosalon van Detroit, waardoor er geen diesel valt te bespeuren. Of die er uiteindelijk komt, dat is zelfs nog even koffiedik krijgen. Tot dan maakt Kia gewag van twee benzinemotoren die in de lengte voorin liggen. Blokken die het merk op dit moment trouwens nog aan het finetunen is, waardoor we 'verwachte cijfers' meekrijgen.

Zo is er een 2-liter viercilinder turbo met 255 pk en 350 Nm die zijn kracht over de wielen mag verdelen via aan 8-traps automaat. Daarboven staat een biturbo 3.3-liter V6 benzine met 365 pk en 510 Nm die de Stinger deelt met de Genesis G90. Via eveneens een 8-traps automaat mikt Kia op een sprint naar de honderd van 5,1 seconden en een top van 269 km/u. Eat that, Duitsers.

Later dit jaar gaat de Stinger de verkoop in op Amerikaanse bodem. Wij verwachten alvast meer informatie van de Europese versie naar aanloop van het autosalon van Genève in maart.