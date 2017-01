Ford gaat mee in de stroom met Mustang Hybrid, Transit Custom PHEV en elektrisch SUV

Als befaamd automerk kan je het niet maken om niet mee op de elektrische stroom te gaan die door autoland vloeit. Ford vond het dan ook tijd om haar elektrificatiestrategie uit de doeken te doen voor 2020. Opvallend daarbij is dat er maar liefst 13 modellen met elektromotor ten tonele zullen verschijnen. Al speelt Blauwe Ovaal wat vals door ook speciale politievoertuigen mee in die lijst op te nemen. Maar goed, jullie willen natuurlijk meer weten over die Mustang hybride.

Daarmee beseft Ford dat het zich in gevaarlijk terrein begeeft, want de iconische ponycar staat natuurlijk synoniem aan dikke V8-kracht. Geen vrees echter, want de hybrideversie krijgt geen viercilinder met slaafse elektromotor onder de kap. Ford zal namelijk de 5-liter V8 behouden en via een elektromotor zorgen voor meer koppel laag in de toeren. Het beste van beide werelden zeg maar. Domper op de feestvreugde? Ford zal de Mustang hybride initieel enkel commercialiseren in Noord-Amerika.

Zuinige Transit

Europa moet genoegen nemen met een plug-invariant van de Transit Custom. Minder spannend natuurlijk maar wel belangrijk in tijden waarin steden de diesel aan banden leggen. Daarnaast krijgt de gehele wereld (nu ja, zo goed als) ook een volledig nieuwe elektrisch compacte SUV tegen 2020. Met een range van zo'n 500 kilometer maakt Ford duidelijk dat klanten heus niet hoeven in te boeten.

Noord-Amerika, die krijgen verder nog een F-150 pick-up met hybridekracht en twee wagens geprepareerd voor de politie met hybride-aandrijving. Verder maakt het merk nog gewag van een autonome wagen voor autodeel-bedrijven. Waardoor we 7 van de 13 modellen kennen. Wat Ford verder nog uit haar mouw gaat schudden? Zet maar geld op een Focus met (plug-in)hybridekracht.