Officieel: Jeep Compass is compacte Grand Cherokee (2017)

Op de gloednieuwe Wrangler is het nog even wachten. In de tussentijd vult Jeep het gat op tussen de Renegade en de Cherokee met deze gloednieuwe Compass. Het Amerikaans alternatief voor de BMW X1 en consorten zeg maar.

De Renegade en de Cherokee wat te 'alternatief' vormgegeven voor je smaak? Dan kom je zeker aan je trekken met deze gloednieuwe Compass. De compacte SUV liet zich namelijk tekenen als een te heet gewassen Grand Cherokee. Of in andere woorden; zo had de gewone Cherokee er moeten uitzien. Qua afmetingen laat hij zich mooi neer vleien tussen de BMW's X1 en Nissans Qashqai van deze wereld. De nog niet vrij gegeven prijs zal evenwel dicteren tegen wie hij het vooral moet opnemen. Tot op heden spreekt Jeep alvast van een beginprijs van rond de 25.000 euro.

Voor ieders wat

Een prijs die afhankelijk van de uitvoering aandikt natuurlijk. Zo pocht het merk met maar liefst 17 brandstofefficiënte aandrijflijnopties. Al komen die niet allemaal naar ons Belgenland. Wij krijgen alvast 1 benzine en twee diesels voorgeschoteld in verschillende vermogenversies. Zo is er een 1.4 turbobenzine met 140 pk en 230 nm die als instapper dient en wordt gekoppeld aan een 4x2-configuratie en manuele zesbak terwijl dat zelfde blok 170 pk en 250 Nm mag uitbraken wanneer 'ie vasthangt aan een 9-trapsautomaat van ZF en vierwielaandrijving.

Dieselaars hebben dan weer de keuze uit de 1.6 turbodiesel of krachtigere 2-liter turbodiesel. Die eerste komt er met 120 pk (320 Nm) als instapversie (handbak, 4x2), die tweede zet 140 pk en 350 Nm neer in combinatie met een manuele zesbak en vierwielaandrijving. Ga je voor de geraak-overal-Trailhawk uitvoering, dan wordt de tweeliter opgepompt tot 170 pk en vast gehangen aan de 9-traps ZF-automaat en vierwielaandrijving. Echt een variant missen doe je dus niet in ons Belgenland.

Enkel nog zelf rijden

Puur met de motor verkoop je geen modellen meer, vraag dat Porsche maar. Waardoor deze Compass kan schermen met een werkmansemmer vol technologisch gerief. Van een UConnect infotaimentsysteem dat kan groeien tot 8,4-duim met Apple CarPlay en Android Auto over een 7-duims scherm voor de bestuurder tot 70 (!) veiligheidssystemen. Je noemt het, de Compass heeft het. Enkel rijden zal je nog zelf moeten doen.

Daartoe word je zelfs uitgedaagd, want puristen zullen blij zijn dat Jeep naast de intelligente permanente vierwielaandrijving nog een extra versie voorziet. Die Jeep Active Drive Low beschikt over een kruipverhouding van 20:1. Waardoor je toch wel bijna zeker op je bestemming moet geraken.