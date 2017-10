Lotus en SUV, nooit gedacht dat in een zin te zien

Jean-Marc Gales -beter gekend als de man die de touwen in handen heeft bij Lotus- heeft laten vallen dat Lotus andere segmenten binnen het wagenaanbod aan het bekijken is. Dit heeft hij laten vallen bij de jongens van Autocar. Hij moet met deze toekomstplannen naar Geely, die sinds een maand hoofdaandeelhouder zijn van Lotus. Het Chinese Geely is gekend door de overname van Volvo dat een zeer positief effect had en heeft op de cijfers van de Zweden.

Gales verduidelijkt ook dat een SUV niet altijd 3 meter van de grond staat en ook nog eens zo breed is. Die cijfers zijn wat van de pot gerukt maar je snapt het plaatje wel. Naast deze nieuwe markt die ze hopen te betreden, blijven ze natuurlijk wel doen wat ze het beste doen. Sportwagens bouwen. De volgende generatie van de Elise, Exige en Evora gaan wereldwijd een gelijke ontwerptaal krijgen om een globaal succes te garanderen. Tegen wanneer moeten we dit verwachten? Ergens 2021, dus de puristen moeten nog niet al te veel angst hebben.