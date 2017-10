Mercedes F1-afdeling zal instaan voor productie Project One

Dat Mercedes er alles aan doet om te onderstrepen dat haar Project One hypercar de énige echte Formule 1-wagen is voor de openbare weg. Dat wordt nog maar eens duidelijk gemaakt, want volgens bronnen zal het F1-team van het merk met de ster in staan voor de productie van de sportwagen. Zo zou de Project One in elkaar geschroefd gaan worden nabij Brackley, in het Verenigd Koninkrijk. Een dorpje waar Mercedes-AMG ook haar F1-afdeling heeft.

Gezien het feit dat de Project One serieus wat onderdelen zal lenen met de F1-wagens is de productieplaats niet zo onlogisch. Al is het wel geinig dat Brexitland binnenkort synoniem gaat staan met hypercars. Want buiten deze Project One zal ook de Aston Martin Valkyrie en de McLaren P1-opvolger in het Verenigd Koninkrijk in elkaar geschroefd worden.