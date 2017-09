Krijgt Volvo XC40 Plug-in en vooral Polestar--variant?

Niet dat je daar nu nog alle toekomstige versies kan zien, maar de collega's van Autoweek vonden er wel een lek waardoor ze konden bekijken wat Volvo nog in petto heeft.

Daarbij zit een niet te versmaden plug-in hybride.In het Zweeds klinkt dat mooi 'laddhybrid', en die krijgt twee versies, een D5 met 163 pk en 70 extra elektrische pk's en een D6 met 220 pk en diezelfde 70 elektrische pk's erbovenop.

dikke tweeliter

Bij de benzinemotoren staat een T3 op de planning, wat niet zo onlogisch is. Wenkbrauwenfronsend is echter de uitgevlakte optie van de Polestar, die zomaar even 367 pk meekrijgt. Dat doet vermoeden dat dezelfde 2.0 als in de V60 Polestar zal worden gebruikt. Voor de diesels zit er nog een D3 in de mouw, al denken we dat een T2 en D2 er ook nog wel bij kunnen.

We gaan er nu even van uit dat het niet om een Photoshop gaat en het hier daadwerkelijk gaat om motorvarianten die Volvo op termijn wenst te presenteren aan de koper.