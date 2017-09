Er is een toekomst voor de Citroën C5

Linda Jackson, de CEO van Citroën, verklaarde aan onze collega’s van Automotive News dat 2020 het jaar van de nieuwe Citroën C5 wordt en geloof ons: dat werd tijd! De huidige generatie, waarvan het laatste exemplaar voor Europa nog niet zo lang van de band is gerold, is al op de markt van 2008 en heeft nooit drastische veranderingen gekregen van de jongens van Citroën. Daardoor kon de tweede generatie zijn rimpels niet meer verbergen met wat make-up of zelfs botox.

Wat we moeten verwachten van die nieuwe C5 is nog steeds één grote blur. Al moet Citroën wel met iets sterk uit de hoek komen om onder andere de Ford Mondeo aan te kunnen vallen. Tot 2020 neemt de Citroën C5 Aircross de scepter over van de sedan en stationwagen om daarna samen in de showroom van je lokale Citroënverdeler te kunnen staan.

Er was lange tijd onduidelijkheid over een opvolger voor de C5. Al voor de overname van Opel werd gefluisterd dat die laatste zou gaan instaan voor het bouwen van de C5. De C5-productie is overigens nog niet helemaal gestopt. In China loopt een volledig nieuwe versie van de band voor de lokale markt.