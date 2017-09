Is Opel Astra OPC ten dode opgeschreven?

Al sinds de onthulling van de nieuwe Astra in 2015 dromen we van een performante OPC-versie . De overname van Opel door PSA en de nieuwe strategie die het Duitse merk bewandelt kan er wel eens voor zorgen dat we nooit meer een OPC-badge moeten verwachten. Ook niet op de Astra.

Rommelt het boven en onder bij een automerk, dan zijn de sportievelingen altijd het eerste slachtoffer. Dat lijkt wel eens het geval te kunnen zijn met de Astra OPC. Het is te zeggen; Opel bevestigt noch ontkent de komst van een Astra in OPC-plunje. En nee, dan hebben we het niet over OPC Line-opsmuk, want die is er al wel. Het probleem? Opel dat waarschijnlijk zelf niet goed weet welke richting het uit moet gaan. Met dank aan de overname door de PSA-groep.

Zo zou de Astra OPC in een pré-PSA-overnamewereld het licht hebben gezien op het autosalon van Frankfurt begin deze maand. Wie schitterde door afwezigheid? Jawel, de Astra OPC. Waardoor het dus nog maar de vraag is of hij ooit op ons bord komt te liggen. Een lichtpunt dan? De laatste tijd wordt een afgeplakt exemplaar met sportiever bumperwerk gespot rondom de werkplaatsen van Opel. Alleen... duidt het bumperwerk door de camouflage aan dat het waarschijnlijk over een GSi-model gaat, in analogie met de Insignia GSi. Een soort van Astra OPC light dus.