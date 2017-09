Na Volvo nu ook BMW: Smartphone gaat de autosleutel vervangen

Sleutels van sommige wagens zijn momenteel al kleine smartphones en daarbij kijken we even naar de sleutels van de nieuwe BMW 5 en 7 Reeks. Tik wat opties aan en met een simpele druk op de knop parkeert je wagen zichzelf in of kan je hem al starten terwijl je richting de wagen wandelt. Ongelofelijke vooruitgangen in technologie van een sleutel zonder drukknopen voor bijvoorbeeld centrale vergrendeling naar een sleutel die een touchscreen bevat en de wagen van op afstand kan laten rijden.

De heer Ian Robertson, een hoog geplaatste vertegenwoordiger bij BMW, heeft aan Reuters laten verstaan dat de sleutel in de loop der tijd wegvalt en vervangen gaat worden door de smartphones. Hij beziet het vrij eenvoudig: “je moet je sleutel al niet meer uit je zak halen. Waarom zou je er dan nog een hele dag met rond lopen?” BMW houdt deze techniek in’t oog en zal wanneer de tijd rijp is op de boot springen.