Sjoemelde Audi met chassisnummers?

Duitse justitie is heel de Volkswagen Groep tot op de laatste kiezelsteen van de parking aan het omkeren. Het laatste nieuwtje/gerucht uit dat onderzoek? Audi zou duizenden wagens op de baan hebben met hetzelfde chassisnummer. En dat is uiteraard verboden.

Duizenden auto's met een al bestaand chassisnummer zouden door Audi zijn geëxporteerd naar Azië. Dat is het laatste schandaal/roddel die het Duitse Handelsblatt bloot wist te leggen. Die kreeg de info naar eigen zeggen via insiders die volop bezig zijn met het merk met de vier ringen binnenste buiten te keren. Op de audit-afdeling van het merk zouden documenten zijn gevonden die aantonen dat er duizenden Audi's zijn met hetzelfde chassisnummer.

Een verboden praktijk, want die nummer wordt uiteraard gebruikt door overheden, eigenaars en verzekeringen om de 'legaliteit' van een auto te checken. Waarom Audi dit zou gedaan hebben blijft evenwel een raadsel. Niet enkel zou het daardoor minder auto's hebben gebouwd op papier (wat niet goed is voor de aandeelhoudercijfers), er valt weinig voordeel te halen uit de deze praktijk.

Waardoor er weer een nieuw mysterie rond het Duitse concern hangt. Misschien was het een ongelukje in de productielijn en besloot Audi de dubbeltjes maar richting Azië te verschepen in plaats van ze te vernielen en opnieuw te beginnen (met vertraging tot gevolg)? Wie weet.