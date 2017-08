Skoda veeleisend voor hun elektrisch voertuig

De wagen die in 2020 wordt verwacht krijgt nu al een behoorlijke lijst waaraan hij moet voldoen. Zeker geen half werk bij Skoda

Directeur productstrategie bij Skoda, Guido Haak, laat de visie van Skoda voor hun eerste volledig elektrisch voertuig op de wereld los. Het is al geweten dat de eerste elektrische wagen voor Skoda een SUV gaat zijn die afgeleid is van de Vision E die we enkele tijd geleden al hebben mogen bewonderen op papier. Skoda kan en mag niet achterblijven op de ontwikkeling van de alternatieve aandrijvingslijn dankzij de steeds strenger wordende eisen van Europa rond uitstoot.

Eisen

Skoda’s EV moet met 1 oplaadbeurt toch wel zeker 400 tot 600 kilometer ver geraken. Ook moet hij voldoende kofferruimte bieden (560 liter) en zowel vierwiel- als achterwiel aangedreven kunnen zijn. Op gebied van kracht zou hij minimum 140 paarden moeten bieden en dat zou zelfs kunnen oplopen tot 300 pk, wat een acceleratie naar 100 km/u vanuit stilstand toch in minder dan 6 seconden moet kunnen afronden. Een topsnelheid zal beperkt worden tot 180 km/u en op die top moet je natuurlijk die 400 kilometer reikwijdte niet verwachten. Voldoen deze eisen niet dan zal het voor Haak geen volledig succes zijn, aldus de heer Haak zelf.