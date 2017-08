Tel jij ze nog? Mercedes-AMG komt met 53-uitvoering

Dat ze er bij AMG wel de leut van in zien, het goochelen met cijfertjes op de kofferklep. Want gaan de meeste automerken voor lettercombinaties - genre; GT, GTI, R, RS, S, M, GT3, etc - dan doen ze het bij AMG graag met cijfers. En daar mag binnenkort een nieuw cijfer bij komen. Zo hebben we momenteel de V6-AMG's die door het leven gaan als 43, de 45-AMG gebruikt dan weer een viercilinder. Daarboven had je vroeger een 55 AMG maar die ontbreekt al een tijdlang. Waardoor er een serieuze holte is tussen de 45 en de nu beschikbare 63 (V8) en 65 (V12). Volg je nog?

Wel, die holte zal terug worden opgevuld. Niet door een 55-uitvoering. Wel volgens bronnen door een 53-uitvoering. De badge die zal kleven op de door AMG onder handen genomen 3-liter zes-in-lijn van Mercedes. Dat blok kreeg zijn debuut in de S-Klasse facelift maar komt ook naar de nieuwe CLS. Verwacht wordt dat die CLS als eerst over een Mercedes-AMG CLS 53 versie zal beschikken. Denk alvast aan zo'n 450 pk met dank aan een kleine elektromotor tussen de verbrandingsmotor en de versnellingsbak. Een AMG-'hybride' zeg maar.

Dus in het kort; binnenkort kan je bij AMG langs voor 43, 45, 53, 63 en 65. Het begint bijna de Chinees van om de hoek te worden...