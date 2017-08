Audi zet bijl in volgende generatie A3

Door de stevige herziening van haar strategie (lees: Dieselgate) moet de Volkswagen Group iets braver omgaan met haar centen. Waardoor het belangrijk is om modellen waar geen winstpotentieel in zit te schrappen. Kijk maar naar de nieuwe Volkswagen Polo waarbij de driedeursvariant ontbreekt of het schrappen van de Golf R400 met 400 pk. Bij Audi staat er ook wat schrapwerk op til volgens insiders. De eerste in rij is de nieuwe generatie A3, die in 2019 ten tonele moet verschijnen. Daar zal de driedeurs geen opwachting meer maken.

De reden daarachter is simpel; procentueel gezien is de verkoop van de driedeurs marginaal tegenover de Sportback en de Berline. Toch zal het niet bij die twee modellen blijven bij de volgende A3. Zo komt er naar alle waarschijnlijkheid een vijfdeurs, een échte stationwagen en de berline. Voor een cabrio is het nog koffiedik kijken. Droom je dus van een nieuwe driedeurs S3 kopen? Dan heb je nog maar even de tijd om te sparen.