Lancia binnenkort Chinees?

Volgens Franse bronnen heeft de Chinese GAC Group interesse getoond om Lancia op te nemen in haar portfolio en het merk zo nieuw leven in te blazen. Goed nieuws voor liefhebbers van Italiaans automobiel?

GAC heeft momenteel al een joint-venture in China met Fiat Chryslers Automobiles (FCA), het bedrijf dat momenteel nog Lancia in bezit heeft. Echter heeft FCA het ooit illustere merk afgezwakt tot één model, de Ypsilon die enkel nog in Italië wordt verkocht. Het Chinese GAC heeft alvast interesse getoond om het merk terug te lanceren op internationaal toneel. Alleen moet FCA Lancia dan loslaten.

Of opperbaas van het concern, Sergio Marchionne, op het voorstel in zal gaan is momenteel nog niet bekend. Al zou het goed nieuws voor Lancia kunnen zijn. Want Europeanen in 'exotische' handen zijn vaak een win-win-situatie. Kijk maar naar Volvo in handen van het Chinese Geely en Jaguar Land Rover in handen van het Indiase Tata.