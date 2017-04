Tesla model Y: er zit toekomst in

Niet onze woorden, wel die van Elon Musk, CEO van Tesla. De Model Y, een crossover die naar Tesla’s gewoonte 100% elektrisch aangedreven zal zijn, zal het chassis overnemen van model 3. Er zijn nog geen officiële beelden van de Y maar we kunnen verwachten dat de wagen hoger op zijn poten staat dan de 3 en ook over een hogere daklijn beschikt. De “gullwing” deuren mogen ze van ons wel in het schap van het magazijn laten liggen.

Hoe lang nog?

“In a few years”. Meer hebben we ook niet! Naar nog een goede gewoonte van Tesla zal dit ongeveer een 3 jaar zijn. Momenteel is de hoogste prioriteit van Tesla het verwerken van alle Model 3 bestellingen en dat kan wel even duren met bijna een half miljoen bestelde modellen. Hopelijk is Tesla niet te laat om nog wat graantjes van de crossover-hype mee te pikken.