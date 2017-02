Elektrische MINI niet voor Engeland?

Eigen schuld, dikke Brexitbult. Want volgens Duitse media zal moederbedrijf van MINI, BMW, de aankomende elektrische MINI niet in Engeland bouwen, wel in Duitsland. Een slag in het gezicht voor de Oxford-fabriek.

Volgens Duitse media zal BMW haar plannen herzien om de op til staande elektrische MINI in elkaar te schroeven in Engeland. De oorzaak spreekt voor zich; Brexit. Het troebele water daaromtrent zou het onaantrekkelijk maken om een al van nature duurder model in elkaar te schroeven op het eiland. Daarom dat het merk wel eens de fabriek in Regensburg (Duitsland) zou kunnen kiezen om de electro-MINI in elkaar te schroeven.

Meer nog, afhankelijk van het succes zou het Nederlandse Nedcar dan kunnen bijspringen. Een fabriek waar nu trouwens ook al de BMW X1 en MINI Countryman in elkaar worden geschroefd. BMW heeft hoe dan ook nog geen officieel statement gegeven op het gerucht. Ze hebben alvast nog even tijd, want de elektrische MINI zou pas tegen 2019 ten tonele verschijnen.