Renault Captur facelift met trekjes van de Kaptur?

We geven toe, ingewikkelder konden we de titel niet schrijven. Op het autosalon van Genève zal Renault een facelift van haar immens populaire Captur voorstellen. Die zou wel eens de visuele details van de Kaptur kunnen krijgen, een verlengde versie van de bij ons bekende Captur voor de Russische markt. Volg je nog?

Met de Espace, Scénic en Mégane helemaal in het nieuw loopt de Captur stilaan wat uit de tred bij de Renault-dealer. Daarom ook dat de vier jaar oude crossover een vernieuwde snoet mag tonen op het autosalon van Genève. Niet toevallig de plaats waar hij in 2013 vanonder het doek ging. Die facelift zou volgens de geruchten wel eens sterke trekjes kunnen krijgen van de Kaptur, een Russische Captur die op het onderstel van de Dacia Duster staat. Jep, er is nog steeds een hoek van de Fransen, zelfs bij Renault.

De Captur facelift moet er alvast voor zorgen dat de verkoop weer enkele jaartjes gegarandeerd is. En als je weet dat de Captur in België vorig jaar de vierde meest verkochte wagen was, dan hoeft Renault het warm water niet opnieuw uit te vinden...