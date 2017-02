Samen sterk: Opel en PSA willen samensmelten

Opel en PSA plotten een diep genestelde samenwerking in de toekomst, dat weten verschillende bronnen bij de bedrijven te zeggen tegen Reuters. Waardoor Citroën, Peugeot, DS en Opel in de toekomst wel eens hard- en software massaal kunnen delen.

In principe niets nieuws, want moederbedrijf van Citroën, DS en Peugeot, PSA dus, is al langer dikke vriendjes met het Duitse Opel. Niet gek als je weet dat tot 2013 Opel serieus wat aandelen had in de groep. Getuige daarvan zijn een samen ontwikkeld platform voor ongeveer alle nieuwe SUV's van de merken. Die alliantie kreeg misschien wel een kleine deuk in 2013, beide bedrijven zoeken nu terug toenadering voor een verregaande samenwerking.

Realistisch zal zo'n samenwerking vooral gedeelde technologie opleveren voor een resem aan nieuwe modellen. Een manier om productiekosten te drukken. Kijk maar hoe de Volkswagen Groep een platform deelt over eigen merk, Audi, Seat en Skoda. Moeten we de roddels in de wandelgangen geloven, dan is PSA en GM - moederbedrijf van Opel - heel dicht bij een akkoord.