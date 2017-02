De Tesla Model 3 gaat in preproductie

Goed nieuws dus voor de 370.000 wachtenden en lik op stuk voor alle criticasters. Toch zal het niet gemakkelijk zijn om zomaar even 370.000 wagens extra te gaan produceren. In verhouding is Tesla nog altijd een zeer kleine speler. Toch, als je de plannen van Elon's SpaceX ziet, moet dit een peulschil zijn voor Musk en zijn team. De Model 3 moet een revolutie zijn voor het merk, niet alleen qua aantallen maar ook op vlak van het publiek dat ze gaan aantrekken. Met een vooropgestelde vraagprijs van 35.000 dollar zitten ze plots in een veel grotere vijver te vissen. In 2018 willen ze dan ook aan een jaarlijkse productie van 500.000 auto's zitten. Ter vergelijking, dat is ongeveer wat Ford Genk deed op zijn piek.