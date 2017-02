Gaat SEAT aan de SUV Coupé?

Binnenkort(maart) komt SEAT met de gloednieuwe SEAT Arona, een compactere SUV onder de Ateca. Toch is er volgens SEAT eindbaas Luca de Meo nog meer plaats voor SUV's in het SEAT gamma.

In een interview met het Britse Autocar zegt de Meo wel heil te zien in een model boven de Ateca. Maar dan een iets exclusiever/sportiever model, met vermogens tot 300 pk. Eigenlijk niet meer normaal dat hij zo'n uitspraken doet aangezien in 2015 ons de SEAT 20v20 werd gepresenteerd. De 20v20 heeft veel meer weg van een Coupé SUV dan van een gewone SUV zoals de Ateca. De naam 20v20 was uiteraard een hint naar het lanceringsjaar, maar met het succes van de Ateca zou dit wel eens 2019 kunnen worden.