Gerucht: BMW 3 GT krijgt de speer

Liefhebbers van de baleinwalvis, neem even een zakdoek ter hande, want de volgende generatie 3 Reeks kan wel eens een diersoort van zijn bestaan schrappen. Volgens geruchten mag de 3 GT na één generatie namelijk op pensioen. Ten faveure van de 4 Gran Coupe.

Altijd al het buitenbeentje in de BMW-line-up, de 3 GT. Want het is een samensmelting van een sedan met een stationwagen met een SUV. Modellen die BMW ook elk apart aanbiedt, waardoor je jezelf tegenwerkt. Iets dat ze volgens geruchten bij BMW ook inzien, want het heeft geen enkele financiële logica om de 3 GT nog een generatie in leven te houden.

Wanneer de volgende Dreier ten tonele verschijnt in 2019 bestaat de kans dus dat een GT-variant siert door afwezigheid. Waardoor het GT-cliënteel haar heil moet zoeken in de 3 Reeks Touring of de X3. Iets mis mee? We denken het niet.

En de 5 GT?

Wel, de 5 GT gaat volgens de wandelganggeruchten ook op pensioen. Het is te zeggen, 5 GT wordt 6 GT, om de bultrughatchback te herpositioneren in het gamma en het duidelijker te maken aan klanten dat er meer aan de hand is dan een opgetrokken achterste bij de GT.

Gaan jullie 'm missen, de 3 GT?