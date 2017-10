Volkswagen, Nissan en Ford azen op Saudi-Arabische vrouwen

Moest je onder een steen hebben geleefd, de koning van Saudi-Arabië heeft zijn zegen gegeven dat vrouwen vanaf juni 2018 zelf met de auto mogen rijden in het land. En automerken, die springen in een sneltempo op de kar om de nieuwe klantengroep naar zich toe te trekken.

Jawel, vrouwen die niet met de auto mogen rijden bij wet. In ons Belgenland zouden we er eens goed mee lachen, in Saudi-Arabië is het echter nog altijd realiteit. Al staat er verandering op til, want vanaf juni 2018 moet die omstreden wet tot het verleden behoren. En dat betekent voor automerken vooral nieuwe potentiële klanten. Waardoor Volkswagen en co snel werk hebben gemaakt van campagnes om vrouwen klaar te stomen voor hun wagens.

Geen dwaze zet, want de markt in Saudi-Arabië (nummer 21 op de lijst van grootste automarkten) is groot. Straffer nog, meer dan de helft van de bevolking is minder dan 24 jaar oud. Waardoor er veel ruimte is voor jongeren die hun eerste wagen gaan kopen. Niet enkel meer jongens maar ook meisjes.

الحين دورِك تجلسين في مقعد السائق #الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/XuRuVnA5Sn — Volkswagen ME (@VWMiddleEast) 27 september 2017

نُبارك للمرأة السعودية السماح لها بالقيادة #الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/gsmQC168KO — Nissan Middle East (@NissanME) 26 september 2017

O ja, of dit ook voor iemand slecht nieuws is? Wel, voor taxidienst Uber misschien, want die draaiden 80% van de ritten in Saudi-Arabië met vrouwelijke klanten. Al kunnen nu natuurlijk ook vrouwen Uber-chauffeur worden...