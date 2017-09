Deze 50cc scooter rolt 115 km/u

Was je ooit jong - en die kans is reëel of je moet Benjamin Button zijn -, dan denk je met heimwee terug aan de tijden dat alle 16-jarigen aan de schoolpoort stoer stonden te wezen met hun 'gepimpte' scooters. Met vaak even gepimpte verhalen over hoe ze ooit de politie wisten af te schudden of wonnen tegen een BMW aan het stoplicht. Straf, voor een 50cc-machientje dat eigenlijk maar 45 km/u kan bollen.

Het is te zeggen, Benelli, een Italiaanse motorfietsfabrikant trok naar de zoutvlakte van Bonneville met haar 491. Een scooter die 50cc sterk is. Geen standaard model trouwens, want de Malossi speed shop uit Bologna mocht het voertuig wat kietelen (zonder aan de cc-inhoud te raken). Het resultaat? Een snelheid van 115 km/u op de zoutvlakte. Binnenkort elke 16-jarige met een Benelli aan de schoolpoort?