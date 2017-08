Maken of kraken: BMW iM2 (render)

Dit zijn geen plannen van BMW maar de wilde dromen van David Olivares, een ontwerper uit het verre Mexico. Hij combineert de duidelijke ontwerplijnen van de M-divisie en de kleine details van BMW's elektrische i3. Het resultaat is een soort van mengelmoes van hedendaagse lijnen en futuristische vormen. Iets dat zo in Minority Report kan verschijnen. Of I,Robot... Afhankelijk van wat je favoriete Sci-Fi-flik is waarin de toekomst elektrisch is.

Olivares droomt dus van een M2 die binnen enkele decennia gebruik maakt van BMW's i-technologie. of in mensentaal: elektrokracht. Waardoor deze iM2 wel eens een stuk sneller kan zijn dan de huidige M2. Vraag is alleen of we hier als Autofan op zitten te wachten?

Maken of kraken deze handel?