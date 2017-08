Deze BMW i8 en i3 katapulteren je terug naar jaren 80

Felle kleuren en drukke prints in een combinatie waar je bijna hoofdpijn van krijgt? BMW brengt de jaren 80 terug naar Brussel baby! Of de i8 en i3 er mee staan? Dat is andere koek.

De i3 en i8, het toppunt van futurisme bij BMW. Al zien de Duitsers het vooral als het perfect canvas om een ode te brengen aan de Memphisgroep, een groep Italiaanse designers die ingingen tegen de toen geaccepteerde designstroom en resoluut gingen voor een warboel aan kleuren en felle prints. Samen met asymmetrie, kleuren die met elkaar botsten en een kitscherige styling is het een 'kunststroom' waar je voor of tegen bent. Al had heeft het Memphis Design uiteindelijk wel impact gehad op design van de jaren 90.

Genoeg designles doorheen de jaren, terug naar BMW. Die hadden waarschijnlijk op de marketingafdeling nog een Memphiskast staan en kwamen op het idee om een i3 en i8 om te tuigen in de stijl van de groep. Italiaanse badboy Lape Elkann (erfgenaam van Fiat) mocht de werken uitvoeren. Het resultaat is, tja, iets waar je met een Ibuprofen naar moet kijken of niet. Zin om ze eens in het echt te bekijken, dan kan je nog tot 17 augustus in de BMW Brand Store terecht op de Brusselse Louisalaan. Wel best niet met een kater van de dag ervoor passeren...