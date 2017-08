Maken of kraken: Estoril Blauwe BMW M760Li met rood interieur

Het is zowat de meest vulgaire 7 Reeks ook gecreëerd, de M760 Li , want de 7 Reeks doet het met een woeste V12 die 600 pk en 800 Nm op de openbare weg weet neer te zetten. Cijfers die bij een sportwagen horen, niet bij een limousine. Dit exemplaar bij de dealer in Abu Dhabi rijft echter de kroon binnen. Of niet? Een gevalletje maken of kraken.

Kijk, zo'n 7 Reeks is een luxelimousine voor mensen die in alle sereniteit van punt A naar punt B willen. Toch? Fout. Met dank aan de M760i-uitvoering. De M die niet een volledige M is maar stiekem wel kan pochen met echte M-prestaties. Als je nog kan volgen. Allemaal dankzij een 6.6-liter V12 met twee turbo's die over 600 pk en 800 Nm beschikt. Cijfers waardoor de Sieben in - we durven het bijna niet zeggen - 3.9 seconden naar de honderd kan vliegen. Een sportwagen dus, met de proporties van een klein appartement in Knokke.

Het maakt alvast dat er klanten zijn die misschien sportwagenlooks willen bij hun 7 Reeks. Zoals een Estoril blauw kleurtje over sportief bumperwerk en 21-duims M Performance velgen er onder. Nog een stap verder? Waarom niet. Want wat dacht je van een knalrood lederen interieur om het plaatje af te maken? Wel, aan jullie of dat net deze M760i maakt... of kraakt.