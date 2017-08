Maak deze i30 N Wagon nu, Hyundai!

We hebben er nog geen meter mee gereden, kijken er enorm naar uit en dromen nu al van de stationwagenvariant. Over wat we het hebben? De i30 N Wagon tiens!

Journalistieke volwassenheid leert ons dat we vaak best weg blijven van de hypetrein. Om de zoveel tijd zit er echter iets in de pijplijn waar je onmogelijk afstandelijk over kan doen. Denk maar aan de Jaguar F-Type, de Giulia Quadrifoglio en de... euhm... Hyundai i30 N? Jep, dat knarsend gevoel vanbinnen hebben omdat je nog niet achter het stuur bent kunnen kruipen van iets. Nooit gedacht dat we dat bij een Hyundai zouden hebben.

De i30 N is echte zo'n modelletje dat richting de stratosfeer is gehypt. Met dank aan de invloed van ex BMW-M-man Albert Bierman. Beeldbewerkingsmagiër X Tomi Design ging nog een stap verder en bouwde de i30 Wagon al om tot N-model. Als een soort van Seat Leon ST Cupra rivaal zeg maar.

Moet Hyundai dit in productie nemen?