Wat verbruik zo'n Bugatti Chiron nu echt?

De Chiron is een auto die teert op superlatieven, zowat de modus operandi van Bugatti. Want hoe anders vind je klanten die bereid zijn zo'n 3 miljoen neer te leggen voor iets dat op het einde van de dag nog steeds een auto met vier wielen blijft? Al die superlatieven - lees: 1.500 pk - hebben natuurlijk een gevolg, want hoeveel litertjes Super 98 drinkt zo'n Chiron per honderd kilometer? Het Amerikaanse federale agentschap voor volksgezondheid en milieu (IPA) zocht het voor ons uit.

Een zware taak, daar zijn we zeker van, die rustte op de schouders van één van de medewerkers. Want geef toe, als boomknuffelaar heb je natuurlijk nachtmerries over hoe je op één dag wakker wordt in een Chiron met de sleutel in je hand. Na een toertje autostrade en stadsverkeer kwam het gemiddelde cijfer naar boven. Al moeten we misschien eerst eens het stadscijfer onder de loep nemen, want zo'n Chiron zal in Europa vooral dienen om in Monaco te flaneren; 26 l/100km. Alsjeblieft.

Niet dat het gemiddelde met 21 l/100km zoveel beter is natuurlijk. Een cijfer waarvan zelfs een moderne Dodge Ram van schrikt. Toch heeft de Chiron een onverwachte rivaal als het op onzuinigheid aankomt, want hij bengelt niet alleen aan de verbruikstop. Want met evenzeer 21 l/100km kan de Mercedes G550 4x4 nog een vuist maken tegen de Fransoos. Schouderklopje voor Mercedes.