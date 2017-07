Als de Audi RS 8 het licht zou zien

Audi aanhoor onze gebeden en denk even na over de Audi RS8. Denk toch nog eens even over een RS8-plan en laat deze er zo uitzien.

Eerst was de sterkste versie de normale S8 en deze beschikt over de 4.0 TFSI die 520 paarden krijgt toegestopt.Combineer dit met 650 Nm koppel en je krijgt een vlotte 4.1 seconden naar de 100 kilometer per uur. Voor de mensen die nog wat extra willen heeft Audi de S8 Plus ontwikkeld en deze haalt uit dezelfde motor 605 pk en 750 Nm, in overboost, die de tijd naar 100 in 0.3 seconden sneller afrondt en door wat extra euro’s achter te laten bij Audi is de top van 250 km/u geschrapt en kan je doortrekken tot een supercar-snelle 305 km/u. Bij het vorige A8-model, tenminste.

Zou een Audi RS 8 dan te extreem zijn? Maar nee hoor, doe maar Audi. Deze RS 8 zou een verdere ontwikkeling kunnen hebben van de 4.0 TFSI, uit de S8, die na wat aanpassingen toch wel 650 pk en 850 Nm koppel zou kunnen produceren. X-Tomi Design geeft aan deze ideeën ook een beeld en zie hier de mogelijke RS8 die er voor een RS-model nog best zakelijk uitziet. Dromen mag nog...