7 pick-ups uit onverwachte hoek [Render]

Nu het segment van de SUV's stilaan uitgehold is, komt de tijd voor luxe- en sportwagenmerken om nieuwe horizonten te verkennen. Het onontgonnen gebied bij uitstek? Dat van de pick-up. NeoMam studios ging alvast aan de slag en verzon zeven onverwachte pick-upmodellen. Of wacht jij op een Lotus met laadbak?

Al jaren op rij is een pick-up de meest verkochte wagen ter wereld (de Ford F-150 om exact te zijn). Toch lopen onze Europese wegen niet over van de voertuigen met laadbak, al valt niet te ontkennen dat ook buiten de landsgrenzen van de VS de pick-up aan een opmars bezig is. Een tendens die ook verschillende constructeurs niet is ontgaan, waardoor we plots een pick-up van pakweg Mercedes, Renault en Fiat op ons Europees bord krijgen geschoteld. Maar wat als nog andere merken mee op de trein stappen?

Merken zoals Jaguar, Bentley, Lotus of Lexus. Welke is jouw favoriet? laat het weten in de comments!